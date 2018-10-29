Еще один караван мигрантов двигается в США – на этот раз из Сальвадора

МЕХИКО, 29 окт — РИА Новости. Еще один караван мигрантов – на этот раз из Сальвадора – стартовал в воскресенье по направлению к границе с США.

Как сообщает портал Prensa Grafica, в состав каравана входят пока примерно 150 человек, они идут пешком из столицы страны сначала до города Ла-Ачадура на границе с Гватемалой, а затем планируют добраться до Мексики, перейти границу и направиться к США. Своими основными мотивами участники каравана называют стремление убежать от насилия в центральноамериканской стране и обеспечить себе лучшую жизнь.

Сейчас по территории Мексики в США уже идет караван мигрантов из Гондураса. По последним данным мексиканских властей, в караване мигрантов находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики. При этом еще некоторое число мигрантов остановлено на границе Гватемалы и Мексики.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.