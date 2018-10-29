Трамп поздравил избранного президента Бразилии Болсонара

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил избранному президенту Бразилии Жаиру Болсонару и поздравил его с победой, сообщила в понедельник журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп позвонил избранному президенту Болсонару сегодня вечером и поздравил его и народ Бразилии с сегодняшними выборами. Оба выразили полную приверженность работе рука об руку для улучшения жизни народов США и Бразилии и в качестве региональных лидеров — жизни Америк", — сказала она.

После подсчета 99,99% голосов по итогам второго тура, кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад — 44,87%.