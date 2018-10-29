На границе Гватемалы и Мексики в ходе стычек с полицией убили мигранта

МЕХИКО, 29 окт — РИА Новости. Один из гондурасских мигрантов был убит в воскресенье на границе Гватемалы и Мексики при попытке прорваться на мексиканскую территорию.
Как сообщает портал Prensa Libre, гражданин Гондураса погиб после попадания в него резиновой пули, выпущенной одним из гватемальских полицейских.
Это случилось во время попытки прорыва группы мигрантов из Гондураса, сконцентрировавшихся на границе между Гватемалой и Мексикой, по пограничному мосту международного перехода через реку Сучиате в гватемальском городе Текун-Уман. Ранения получили женщины, дети, а также несколько агентов национальной полиции Гватемалы.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.