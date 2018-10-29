На границе Гватемалы и Мексики в ходе стычек с полицией убили мигранта

МЕХИКО, 29 окт — РИА Новости. Один из гондурасских мигрантов был убит в воскресенье на границе Гватемалы и Мексики при попытке прорваться на мексиканскую территорию.

Как сообщает портал Prensa Libre, гражданин Гондураса погиб после попадания в него резиновой пули, выпущенной одним из гватемальских полицейских.

Это случилось во время попытки прорыва группы мигрантов из Гондураса, сконцентрировавшихся на границе между Гватемалой и Мексикой, по пограничному мосту международного перехода через реку Сучиате в гватемальском городе Текун-Уман. Ранения получили женщины, дети, а также несколько агентов национальной полиции Гватемалы.

По последним данным мексиканских властей, в караване мигрантов, двигающемся из Центральной Америки по территории Мексики в сторону границы с США, находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики. Во временные убежища уже размещены еще 116 человек, которые согласились на добровольное возвращение на родину. При этом еще некоторое число мигрантов остановлено на границе Гватемалы и Мексики.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.