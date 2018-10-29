БАНГКОК, 29 окт – РИА Новости. Самолет авиакомпании Lion Air, с которым утром была потеряна связь, упал в море в районе западного побережья острова Ява в Индонезии, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на Агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

Экипажи нескольких гражданских судов, находящихся в настоящее время в районе западного побережья острова Ява и поддерживающие радиоконтакт с Агентством по преодолению ЧС, сообщили о том, что нашли в море у берегов провинции Западная Ява разбившийся там утром самолет, сообщает издание.

О судьбе пассажиров и экипажа пока ничего не сообщается, пишет газета.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило от моряков в 06.45 (02.45 мск), сообщает издание.

Индонезийский новостной портал Detik.com сообщает, что в момент катастрофы на борту самолета находились 188 человек.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.