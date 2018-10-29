Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты, об этом сообщает Reuters.

Самолет пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета, передает газета Straits Times.

По данным издания, самолет Boeing 737, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал в 6.33.

По данным ресурса Flightradar, отслеживающего полеты самолетов, лайнер исчез над Яванским морем.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 октября 2018 г.

​Начата поисковая и спасательная операция.