ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Японские власти планируют до конца года начать работы по размещению гарнизона наземных Сил самообороны из 500-600 человек, а также ракет "земля-воздух" и "земля-корабль" на острове Исигаки в архипелаге Окинава, сообщило в понедельник агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, для создания базы на Исигаки потребуется участок земли в 46 с лишним гектаров.

Как сообщалось ранее, мэр Исигаки Ёситака Накаяма поддерживает план центрального правительства по размещению ракетной батареи на острове для противостояния Китаю.

Исигаки расположен всего в 110 километрах к югу от островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.