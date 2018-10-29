У посольства России в Вашингтоне обнаружили подозрительный пакет

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Полиция выезжала в субботу вечером по местному времени к посольству РФ в США после сообщения о подозрительном пакете, угрозы не обнаружено, сообщила в понедельник РИА Новости сотрудница пресс-службы полиции Вашингтона Карима Биляль.

"Полицию вызвали к российскому посольству из-за подозрительного пакета. Подозрительный пакет был проверен, опасных материалов не обнаружено", — сказала она.

В самом диппредставительстве РИА Новости не стали комментировать эту информацию.