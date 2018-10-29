МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб прибыл в Стамбул для расследования по делу гибели саудовского оппозиционного журналиста Джемаля Хашукджи, сообщает телеканал Haberturk.

Между тем агентство DHA сообщило, что аль-Муаджиб прибыл в аэропорт "Ататюрк" в Стамбуле и заселился в отель.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.