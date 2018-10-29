В Ливии четыре человека погибли при нападении боевиков ИГ*

Полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ). Архивное фото

Полицейский держит маску с флагом ИГ* (группировка Исламское государство, запрещена в РФ). Архивное фото

МОСКВА/ТРИПОЛИ, 29 окт — РИА Новости. Четыре человека, в том числе сын местного чиновника, погибли при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на полицейский участок в центральной части Ливии, сообщается в заявлении муниципального совета муниципалитета Эль-Джуфра в Facebook.

"На данный момент четыре человека из района Эль-Фукаха (муниципалитета эль-Джуфра — ред.) погибли в результате нападения (боевиков — ред.), среди них сын председателя местного совета в районе Эль-Джуфра", — говорится в заявлении.

Представитель совета сообщил РИА Новости, что боевики ИГ* совершили нападение в районе Эль-Фукаха, похитили большое число молодых людей этого района. Также террористы напали на полицейский участок и похитили ряд его сотрудников.

Между тем, газета Al-Marsad сообщает, что боевики подожгли здание полицейского участка.

*Террористическая организация, запрещенная в России