В Ливии четыре человека погибли при нападении боевиков ИГ*

МОСКВА/ТРИПОЛИ, 29 окт — РИА Новости. Четыре человека, в том числе сын местного чиновника, погибли при нападении боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) на полицейский участок в центральной части Ливии, сообщается в заявлении муниципального совета муниципалитета Эль-Джуфра в Facebook.
"На данный момент четыре человека из района Эль-Фукаха (муниципалитета эль-Джуфра — ред.) погибли в результате нападения (боевиков — ред.), среди них сын председателя местного совета в районе Эль-Джуфра", — говорится в заявлении.
Представитель совета сообщил РИА Новости, что боевики ИГ* совершили нападение в районе Эль-Фукаха, похитили большое число молодых людей этого района. Также террористы напали на полицейский участок и похитили ряд его сотрудников.
Между тем, газета Al-Marsad сообщает, что боевики подожгли здание полицейского участка.
*Террористическая организация, запрещенная в России