Проигравший на выборах в Бразилии Аддад заявил, что уйдет в оппозицию

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Проигравший выборы президента Бразилии Фернанду Аддад пообещал, что будет состоять в оппозиции к избранному президенту страны ультраправому политику Жаиру Болсонару.

В борьбе за кресло главы государства Аддада обошёл кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару.

"Мы живем в то время, уже достаточно долгое время, когда государственные институты подвергаются большим испытаниям. Это началось ещё в 2016 году с импичмента президента Дилмы Роуссефф, продолжилось задержанием Лулы, неуважением институтов ООН и так далее", — сказал Аддад, обращаясь к своим сторонникам в Сан-Паулу. Трансляцию вёл телеканал Globo.

"Перед нами стоит огромная задача — во имя демократии защищать свободу тех миллионов людей, которые были со мной все это время. И у меня есть ответственность присоединиться к оппозиции, поставив на первое место интересы народа Бразилии", — добавил Аддад.