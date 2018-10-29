МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Погибший оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи пытался найти доказательства использования Саудовской Аравией химического оружия в Йемене, сообщает издание Sunday Express со ссылкой на источник.
"Я встретился с ним за неделю до его смерти. Он был несчастен и обеспокоен… Когда я спросил его, почему он обеспокоен, он не очень-то хотел отвечать, но в конце концов он сказал мне, что он получал доказательства того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие. Он сказал, что надеется, что он получит документальные доказательства", — заявил изданию близкий друг погибшего.
Между тем, источник в разведке сообщил газете, что в разведке было известно, что "что-то происходило" в первую неделю сентября, около трех недель до инцидента.
"Эти детали включали в себя первоначальные приказы схватить господина Хашукджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса", — заявил источник в разведке.
По его словам, приказы исходили от члена королевского окружения, но прямой информации о связи приказов с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.