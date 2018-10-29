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СМИ: Хашукджи пытался доказать использование химоружия Саудовской Аравией

Сюжет:
Гибель журналиста Джамаля Хашукджи (238)
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© AP Photo / Virginia MayoСаудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фотоСаудовский журналист Джамаль Хашукджи. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Погибший оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи пытался найти доказательства использования Саудовской Аравией химического оружия в Йемене, сообщает издание Sunday Express со ссылкой на источник.

Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
© Fotolia / Swisshippo
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"Я встретился с ним за неделю до его смерти. Он был несчастен и обеспокоен… Когда я спросил его, почему он обеспокоен, он не очень-то хотел отвечать, но в конце концов он сказал мне, что он получал доказательства того, что Саудовская Аравия использовала химическое оружие. Он сказал, что надеется, что он получит документальные доказательства", — заявил изданию близкий друг погибшего.

Между тем, источник в разведке сообщил газете, что в разведке было известно, что "что-то происходило" в первую неделю сентября, около трех недель до инцидента.

"Эти детали включали в себя первоначальные приказы схватить господина Хашукджи и привезти его назад в Саудовскую Аравию для допроса", — заявил источник в разведке.

По его словам, приказы исходили от члена королевского окружения, но прямой информации о связи приказов с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys
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Другой высокопоставленный источник сообщил, что британские MI6 посоветовали коллегам из Саудовской Аравии отменить их операцию, но их рекомендация была отклонена.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.

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