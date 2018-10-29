"Оружие войны": британский журналист поделился ощущениями от русской бани

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Британский журналист Том Оу в своей статье для издания The Telegraph поделился своими необычными ощущениями после первого посещения русской бани в Лондоне.

Журналист посетил одну из самых знаменитых бань Лондона, "Баню №1", в которой, как он отметил, бывали такие знаменитости, как Кейт Мосс, Джастин Бибер и Эмилия Кларк.

По словам Оу, во время банного массажа с березовым веником, который он назвал "оружием войны", ему показалось, что его "бьет большое дерево во время ливня".

"Расслабление — это любопытная вещь, размышлял я, поглядывая из-под белой шляпы в стиле головного убора Смурфиков, когда бородатый бодибилдер хлестал мою обнаженную спину распаренным березовым веником", — делится ощущениями журналист.

После парилки Оу окунулся в "невероятно холодную" воду, после чего он ощутил, что у него "появились новые легкие".

"Я вышел из бани немного посвежевшим, и, в целом, более расслабленным, чем тогда, когда вошел", — заключил журналист.