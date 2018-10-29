Избранный президент Бразилии Болсонару заявил, что выполнит все обещания

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что все сделанные им в ходе президентской кампании обещания будут выполнены.

Согласно данным высшего избирательного суда по итогам подсчёта 97% голосов, ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии побеждает на выборах президента страны с 55,4% голосов, его соперник от Партии трудящихся Фернанду Аддад набирает 44,6% голосов.

"Все сделанные обещания будут выполнены… Я благодарю всех за поддержку, за голоса и веру. Мы знаем, куда хотим идти и куда должна идти Бразилия. Я очень рад и понимаю, что наша миссия — изменить судьбу страны в лучшую сторону", — сказал Болсонару в Рио-де-Жанейро, трансляцию его выступления вел телеканал Globo.

Болсонару, который считается Ультраправым политиком, также заявил, что "нельзя мириться с популизмом и экстремизмом левых сил", которые несколько лет занимали высший государственный пост страны.