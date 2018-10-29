NI рассказал об уязвимости американских баз перед российскими ракетами

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вашингтон долгое время уделял особое внимание защите от баллистических ракет, однако Соединенные Штаты забыли о другой серьезной угрозе — российских и китайских крылатых ракетах и беспилотниках, которые могут уничтожить американские базы за рубежом, об этом пишет издание The National Interest со ссылкой на исследование Центра стратегических и бюджетных оценок США.
Между тем Россия и Китай, как утверждает NI, накапливают огромные запасы управляемого оружия, угрожающего американским базам.
Центр стратегических и бюджетных оценок описывает огромный спектр угроз для американских баз, среди которых упоминаются российские ракетные комплексы "Искандер", а также гиперзвуковые комплексы "Кинжал", которые могут поразить американские базы в Европе.
Авторы исследования считают "маловероятным то, что Агентству противоракетной обороны США хватит опыта и финансирования для разработки гораздо более надежной "системы систем", способной в ближайшем будущем защитить важнейшие объекты инфраструктуры в США и американские военные объекты за границей от массированного залпового огня", заключает The National Interest.
По его словам, Агентство противоракетной обороны США столкнулось с тем фактом, что современные американские перехватчики неспособны справиться с маневренными гиперзвуковыми ракетами своих противников.