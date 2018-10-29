Президент Бразилии Темер поздравил Болсонару с победой на выборах

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Действующий президент Бразилии Мишел Темер поздравил в воскресенье Жаира Болсонару с победой на выборах главы государства.

После подсчета 97,38% голосов по итогам второго тура кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,42%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад – 44,58%.

"Я только что поздравил избранного президента Жаира Болсонару с исторической победой, достигнутой сегодня. По окончании выборов настало время всем нам вместе работать для Бразилии", — написал Темер в своем микроблоге в Twitter.

Новый президент Бразилии вступит в должность 1 января 2019 года на срок четыре года.