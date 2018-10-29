МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Сторонники ультраправого кандидата от Социально-либеральной партии Бразилии Жаира Болсонару фейерверками и песнями встретили последние официальные данные подсчёта голосов на выборах президента, которые свидетельствуют, что Болсонару выигрывает выборы с почти 10% отрывом от своего ближайшего соперника Фернанду Аддада.

Согласно данным телеканала Globo, несколько тысяч человек собрались в районе Барра ди Тижука в Рио-де-Жанейро, где находится резиденция Болсонару. Последние данные избиркома страны по итогам подсчёта более 90% голосов, которые свидетельствуют, что Болсонару лидирует в президентской гонке, собравшиеся встретили радостными криками и запуском фейерверков над океаном.

Полиция пока не даёт официальных данных о том, сколько человек собрались на набережной в Барра ди Тижука.