В Италии объявили "красный" уровень угрозы из-за непогоды на Апеннинах

РИМ, 29 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Красный уровень угрозы объявлен в пяти итальянских областях из-за обрушившейся на Апеннины непогоды, сообщила служба гражданской обороны страны в воскресенье вечером.

В минувшие выходные на большей части полуострова прошли сильные дожди, сопровождавшиеся грозами и местами градом.

О крайней степени метеоопасности объявлено на севере страны – в областях Лигурия, Ломбардия, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулия. Однако первыми жертвами непогоды стали четверо жителей южной области Калабрия. Там в результате оползня погибли четыре человека. Трое погибших были рабочими, которые в субботу вечером проводили срочные работы на канализационной сети. Кроме них на месте погиб местный предприниматель, который занимался ремонтом подобной инфраструктуры в регионе.

С мест приходят новости о различных последствиях ливней и сильнейших порывов ветра. Поступают сообщения о поваленных деревьях, упавших рекламных щитах, проблемах с железнодорожным движением и затопленных улицах. Так, уровень воды в Венеции поднялся до 115 сантиметров, что заставило организаторов отменить проведение Венецианского марафона. Власти Рима, а также нескольких других городов и целых регионов отменили занятия в школах в понедельник.