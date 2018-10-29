Зурабишвили набирает 43% голосов после обработки 20% бюллетеней

ТБИЛИСИ, 29 окт – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 43,05% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе – 35,35% после подсчета обработанных 20,19% данных с участков, сообщается на сайте ЦИК Грузии.

Центризбирком отмечает, что подсчитаны данные с 748 участков из 3705.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (19.00 мск). За должность президента боролись 25 кандидатов. По данным exit poll правящей партии "Грузинская мечта", независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах с 52,3% голосов. Опрос также провели оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и оппозиционная партия "Европейская Грузия". По данным этих опросов, должен состояться второй тур между Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григолом Вашадзе.

Второй тур состоится в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.

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