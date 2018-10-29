Гондурасские мигранты попытались прорваться в Мексику из Гватемалы

Мигранты из Гондураса в США на границе между Гватемалой и Мексикой. Архивное фото

Мигранты из Гондураса в США на границе между Гватемалой и Мексикой. Архивное фото

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Мигранты из Гондураса, сконцентрировавшиеся на границе между Гватемалой и Мексикой, в воскресенье предприняли попытку прорваться через границу на мексиканскую территорию.

Как сообщает портал Prensa Libre, столкновения с полицией произошли на мосту международного перехода через реку Сучиате в гватемальском городе Текун-Уман. Пострадали женщины, дети, а также несколько агентов национальной полиции Гватемалы.

Мигранты из Гондураса кидали в полицию камни, палки и даже личные вещи. В ответ полицейские стреляли гранатами со слезоточивым газом. Среди пострадавших – семимесячный ребенок и еще один несовершеннолетний, получившие отравления слезоточивым газом.

Мигранты твердо намерены продолжить путь в США через Мексику, несмотря на жесткую позицию властей США.

По последним данным мексиканских властей, в караване мигрантов, двигающемся из Центральной Америки по территории Мексики в сторону границы с США, находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики. Во временные убежища уже размещены еще 116 человек, которые согласились на добровольное возвращение на родину. При этом еще некоторое число мигрантов остановлено на границе Гватемалы и Мексики.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг в среду данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.