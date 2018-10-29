Гондурасские мигранты попытались прорваться в Мексику из Гватемалы

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Мигранты из Гондураса, сконцентрировавшиеся на границе между Гватемалой и Мексикой, в воскресенье предприняли попытку прорваться через границу на мексиканскую территорию.
Как сообщает портал Prensa Libre, столкновения с полицией произошли на мосту международного перехода через реку Сучиате в гватемальском городе Текун-Уман. Пострадали женщины, дети, а также несколько агентов национальной полиции Гватемалы.
Мигранты из Гондураса кидали в полицию камни, палки и даже личные вещи. В ответ полицейские стреляли гранатами со слезоточивым газом. Среди пострадавших – семимесячный ребенок и еще один несовершеннолетний, получившие отравления слезоточивым газом.
Мигранты твердо намерены продолжить путь в США через Мексику, несмотря на жесткую позицию властей США.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Ренато Салес Эредия опроверг в среду данные, что среди мигрантов есть террористы или представители организованной преступности.