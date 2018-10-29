Жертвами израильского удара по границе Газы стали подростки 13-14 лет

ГАЗА, 29 окт — РИА Новости. Двум палестинцам, погибшим в результате израильского авиаудара на границе сектора Газа, было по 13 лет, третьему — 14, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Израильтяне признают, что в воскресенье вечером атаковали трех жителей анклава, заметив их рядом с пограничными ограждениями и заподозрив в намерении заложить взрывное устройство.

"В больницу Насер в городе Хан-Юнисе поступили тела трех погибших палестинцев. Двум из них 13 лет, третьему — 14. Они погибли в результате израильского обстрела на восточной границе", — сказал собеседник агентства.

Подобные инциденты угрожают хрупкому перемирию, которое установилось после того, как палестинские боевики за пятницу и субботу выпустили почти 40 ракет и мин по югу Израиля, а израильтяне в ответ атаковали свыше 90 целей в секторе Газа.