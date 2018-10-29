Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 29 окт – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 40,05% голосов, а оппозиционный кандидат Григол Вашадзе – 37,93%, заявила глава ЦИК Грузии Тамара Жвания по итогам подсчета 13,8% данных с участков.

"Согласно первым официальным данным, после подсчета бюллетеней с 512 участков из 3705, Саломе Зурабишвили набирает 65,8 тысячи голосов (40,05%), а Григол Вашадзе – 62,4 тысячи голосов (37,93%)", — заявила глава ЦИК.

Последние прямые выборы президента Грузии

В воскресенье в Грузии состоялись выборы президента, избирательные участки закрылись в 20.00 (19.00 мск). По данным ЦИК, итоговая явка составила 46,74%.

Всего на должность главы государства претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

Данные exit poll разошлись

Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов.

По данным exit poll правящей партии "Грузинская мечта", Зурабишвили лидирует на выборах с 52,3% голосов. Сама экс-глава МИД Грузии после публикации этого опроса заявила, что счастлива, и поблагодарила всех избирателей за поддержку. С победой Зурабишвили поздравили спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Оппозиционер Давид Бакрадзе, который также претендовал на пост президента, признал поражение, но пообещал продолжить борьбу в будущем.

В то же время опрос также провели оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и оппозиционная партия "Европейская Грузия". По данным этих исследований, должен состояться второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.

Вашадзе, комментируя данные этих exit poll, выразил уверенность в своей победе во втором туре. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава после обнародованных результатов опросов заявил, что партия готова помочь своему оппоненту Вашадзе победить во втором туре выборов, если он состоится.

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