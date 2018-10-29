МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине неофициально стартовала предвыборная кампания. У действующего главы государства Петра Порошенко рекордные антирейтинги, однако он продолжает "кормить" аудиторию "патриотическими" лозунгами. Бывший премьер Юлия Тимошенко демонстрирует чудеса популизма: старожил политического бомонда критикует Киев за решения, к которым когда-то сама приложила руку. И уже сейчас президентская гонка приобретает черты балагана: со всей серьезностью на высший государственный пост претендуют профессиональный комик Владимир Зеленский и рок-певец Святослав Вакарчук.
"Водка! Бабы! Патефон!"
В мае Петр Порошенко побил собственный антирекорд: его деятельность на посту президента негативно оценили более 80% граждан страны. Это худший результат за все время его правления. Несмотря на усилия политтехнологов, в сентябре Порошенко опять возглавил антирейтинг. Половина избирателей ни при каких условиях не собирается голосовать за него. Хотя в 2014-м уровень поддержки Порошенко колебался в диапазоне 36-47 процентов.
Тем не менее его команда полна оптимизма. Для привлечения голосов нынешнему президенту придумали слоган "Армия! Вера! Язык!". Лозунг многих рассмешил. Избиратели отметили, что это больше похоже на клич времен Средневековья. Один из самых приличных вариантов после перефразирования звучал как "Водка! Бабы! Патефон!".
Глава "Батькивщины" без зазрения совести раскручивает тему "тарифного геноцида". Даже на фоне украинских политиков Тимошенко всегда была чемпионом по популизму. "И Порошенко, и Тимошенко ненавидят все украинское. Порошенко иногда проговаривается: можно вспомнить его слова о "циничных бандерах", "временной украинской оккупации" или "автофекалии". А Тимошенко себя контролирует отлично и роль отыгрывает", — говорит директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Лидер "Батькивщины" уже раздала много невыполнимых обещаний: например, не повышать тарифы и начать добычу собственного газа. Кроме того, она зашла на поле патриотически настроенных избирателей Порошенко, посулив вернуть Донбасс под контроль Киева и отказаться от Минских соглашений. В Минске, по ее мнению, переговоры ведут "террористы так называемых ДНР и ЛНР" и "пророссийские марионетки от имени Украины".
"Слуга народа"
О "принципиальности" Гриценко можно судить по выборам в Раду 2012 года. Тогда он был соратником Тимошенко, значился в списке "Батькивщины". Требовал не признавать результаты голосования из-за фальсификаций. Однако депутатский мандат принял. Позднее Гриценко поругался с соратниками по "Батькивщине", пообещал сложить полномочия — и как ни в чем не бывало продолжал заседать в Раде.
Несколько месяцев назад экс-министр пожелал объединиться в предвыборной гонке с лидером рок-группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. О том, что музыкант все-таки претендует на пост президента, в октябре сообщили украинские СМИ. Хотя, как пошутил эксперт Николай Спиридонов, Вакарчука толкают на выборы, как в бассейн с крокодилами: певец отчаянно пытается увильнуть от такой чести, но безуспешно. Летом Вакарчук обгонял Порошенко по рейтингу.
В лидеры выбился и другой шоумен — Владимир Зеленский. Кандидат-комик — серьезный вызов для профессиональных политиков. Зеленский отыгрывает образ идущего против системы честного и простого гражданина. Именно в этом образе он уже стал президентом Украины в популярном сериале "Слуга народа". По сценарию учитель истории Василий Голобородько, устав от несправедливости, начинает резать правду-матку без всякой цензуры, что обеспечивает ему всенародную любовь, а также пост главы государства. По этим лекалам и строится предвыборная кампания Зеленского. Пока еще неформальный избирательный штаб состоит из его коллег по комедийной труппе.
Юго-восток, кстати, на выборах рискует остаться без единого кандидата. За голоса русскоязычных собираются побороться Юрий Бойко и Вадим Новинский из "Оппозиционного блока", Вадим Рабинович из партии "За життя" ("За жизнь") и Евгений Мураев, возглавляющий партию "Наши". Договориться между собой кандидаты не смогли, так как представляют интересы разных финансовых групп. Значит, выборы главы государства на Украине пройдут фактически без учета голосов русскоязычных регионов. Как отмечает политтехнолог, бывший депутат Одесского городского совета Игорь Димитриев, это приведет к тому, что избирателей юго-востока окончательно вытеснят с политического поля, превратят в маргиналов и о реванше русскоязычной Украины можно будет забыть.
Переломить ситуацию
"Пока Порошенко контролирует ситуацию. Его шансы невелики, но рейтинг позволяет рассчитывать на переизбрание, — полагает Золотарев. — Команда Порошенко решает эту задачу, дробя электоральное поле: вбрасывает кандидатов, растаскивающих голоса противников. И навязывает темы, раскалывающие общество. В духе "голосуй или проиграешь": патриоты против популистов и "ваты". Лозунг "Армия! Вера! Язык!" смешной и архаичный, но позволяет уйти от социальных и экономических вопросов, где Порошенко похвастаться нечем".
Политолог Сергей Белашко отмечает, что напор Тимошенко способен переломить ситуацию в решающий момент: "Украинский истеблишмент по традиции — за самого большого начальника. И Тимошенко тут немного надо: чтобы не фальсифицировали результаты голосования и не громили избирательные участки, где она побеждает. Ей главное, чтобы чиновники и силовики саботировали явно преступные приказы. А это вполне реально: никто не хочет подставляться, идти на явные нарушения и потом оказаться крайним".