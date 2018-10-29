МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. На Украине неофициально стартовала предвыборная кампания. У действующего главы государства Петра Порошенко рекордные антирейтинги, однако он продолжает "кормить" аудиторию "патриотическими" лозунгами. Бывший премьер Юлия Тимошенко демонстрирует чудеса популизма: старожил политического бомонда критикует Киев за решения, к которым когда-то сама приложила руку. И уже сейчас президентская гонка приобретает черты балагана: со всей серьезностью на высший государственный пост претендуют профессиональный комик Владимир Зеленский и рок-певец Святослав Вакарчук.

"Водка! Бабы! Патефон!"

По данным социологов, украинские граждане пока отдают предпочтение Тимошенко — экс-главе правительства и руководителю фракции "Батькивщины" в Верховной раде. За нее готовы проголосовать от 13 до 18 процентов избирателей. А вот дальше начинаются разночтения. По одной информации, на втором месте комик Владимир Зеленский, по другой — бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Впрочем, некоторые утверждают, что за Тимошенко следует действующий президент Порошенко. В то же время один из опросов отвел главе государства вообще только пятую строчку.

В мае Петр Порошенко побил собственный антирекорд: его деятельность на посту президента негативно оценили более 80% граждан страны. Это худший результат за все время его правления. Несмотря на усилия политтехнологов, в сентябре Порошенко опять возглавил антирейтинг. Половина избирателей ни при каких условиях не собирается голосовать за него. Хотя в 2014-м уровень поддержки Порошенко колебался в диапазоне 36-47 процентов.

Тем не менее его команда полна оптимизма. Для привлечения голосов нынешнему президенту придумали слоган "Армия! Вера! Язык!". Лозунг многих рассмешил. Избиратели отметили, что это больше похоже на клич времен Средневековья. Один из самых приличных вариантов после перефразирования звучал как "Водка! Бабы! Патефон!".

Юлия Тимошенко активно использует массовое недовольство граждан действующим главой государства. Киев сделал "газовой принцессе" царский подарок, повысив цены на голубое топливо более чем на 20 процентов. Таким было требование Международного валютного фонда. Однако мало кто вспомнил, что эти обязательства перед МВФ Украина взяла на себя, как раз когда премьер-министром была Тимошенко. Сама она, разумеется, не напоминает украинцам, кому они обязаны ростом цен на коммунальные услуги.

Глава "Батькивщины" без зазрения совести раскручивает тему "тарифного геноцида". Даже на фоне украинских политиков Тимошенко всегда была чемпионом по популизму. "И Порошенко, и Тимошенко ненавидят все украинское. Порошенко иногда проговаривается: можно вспомнить его слова о "циничных бандерах", "временной украинской оккупации" или "автофекалии". А Тимошенко себя контролирует отлично и роль отыгрывает", — говорит директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Лидер "Батькивщины" уже раздала много невыполнимых обещаний: например, не повышать тарифы и начать добычу собственного газа. Кроме того, она зашла на поле патриотически настроенных избирателей Порошенко, посулив вернуть Донбасс под контроль Киева и отказаться от Минских соглашений. В Минске, по ее мнению, переговоры ведут "террористы так называемых ДНР и ЛНР" и "пророссийские марионетки от имени Украины".

"Слуга народа"

Еще одного претендента, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко Следственный комитет России обвиняет в призывах к терактам. Он предлагал взрывать поезда на территории "государства-агрессора". Однако на Украине Гриценко считается серьезным политиком и на выборы идет, критикуя Порошенко.

О "принципиальности" Гриценко можно судить по выборам в Раду 2012 года. Тогда он был соратником Тимошенко, значился в списке "Батькивщины". Требовал не признавать результаты голосования из-за фальсификаций. Однако депутатский мандат принял. Позднее Гриценко поругался с соратниками по "Батькивщине", пообещал сложить полномочия — и как ни в чем не бывало продолжал заседать в Раде.

Несколько месяцев назад экс-министр пожелал объединиться в предвыборной гонке с лидером рок-группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. О том, что музыкант все-таки претендует на пост президента, в октябре сообщили украинские СМИ. Хотя, как пошутил эксперт Николай Спиридонов, Вакарчука толкают на выборы, как в бассейн с крокодилами: певец отчаянно пытается увильнуть от такой чести, но безуспешно. Летом Вакарчук обгонял Порошенко по рейтингу.

В лидеры выбился и другой шоумен — Владимир Зеленский. Кандидат-комик — серьезный вызов для профессиональных политиков. Зеленский отыгрывает образ идущего против системы честного и простого гражданина. Именно в этом образе он уже стал президентом Украины в популярном сериале "Слуга народа". По сценарию учитель истории Василий Голобородько, устав от несправедливости, начинает резать правду-матку без всякой цензуры, что обеспечивает ему всенародную любовь, а также пост главы государства. По этим лекалам и строится предвыборная кампания Зеленского. Пока еще неформальный избирательный штаб состоит из его коллег по комедийной труппе.

Зеленский воспринимается как антисистемный кандидат — "против всех". Он максимально дистанцируется от всех украинских политиков. "Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране" — так сформулировал суть своей программы комик. За него и будут голосовать по принципу "против всех". С одной стороны, Зеленский поддержал силовые действия Киева против населения Донбасса. Даже перечислил миллион гривен в фонд поддержки АТО (Антитеррористическая операция — так украинские власти называли гражданскую войну в регионе). Об ополченцах высказывался оскорбительно. С другой — он по-злому высмеивал украинских националистов, политиков и вступил в конфликт с СБУ. А персонажи Зеленского — русскоязычные, что ближе избирателем юго-востока страны.

Юго-восток, кстати, на выборах рискует остаться без единого кандидата. За голоса русскоязычных собираются побороться Юрий Бойко и Вадим Новинский из "Оппозиционного блока", Вадим Рабинович из партии "За життя" ("За жизнь") и Евгений Мураев, возглавляющий партию "Наши". Договориться между собой кандидаты не смогли, так как представляют интересы разных финансовых групп. Значит, выборы главы государства на Украине пройдут фактически без учета голосов русскоязычных регионов. Как отмечает политтехнолог, бывший депутат Одесского городского совета Игорь Димитриев, это приведет к тому, что избирателей юго-востока окончательно вытеснят с политического поля, превратят в маргиналов и о реванше русскоязычной Украины можно будет забыть.

Переломить ситуацию

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что Порошенко как кандидат компенсировал рейтинговые потери "колоссальной концентрацией других ресурсов — финансовых, силовых, административных". "И он вполне может конвертировать их в успех на выборах", — добавляет эксперт.

"Пока Порошенко контролирует ситуацию. Его шансы невелики, но рейтинг позволяет рассчитывать на переизбрание, — полагает Золотарев. — Команда Порошенко решает эту задачу, дробя электоральное поле: вбрасывает кандидатов, растаскивающих голоса противников. И навязывает темы, раскалывающие общество. В духе "голосуй или проиграешь": патриоты против популистов и "ваты". Лозунг "Армия! Вера! Язык!" смешной и архаичный, но позволяет уйти от социальных и экономических вопросов, где Порошенко похвастаться нечем".

"Порошенко, хоть и выглядит иногда как пьяный клоун, на самом деле — тонкий и умелый махинатор. Он умеет сталкивать лбами и противников, и союзников, — говорит Игорь Димитриев. — Рейтинги пока показывают только предварительный расклад сил. Каждая социологическая контора "рисует" то, что нужно заказчику. А у действующего президента есть самое главное — административный ресурс: губернаторы, члены избиркомов, силовики. Это может "сделать результат". Тем более что Порошенко отлично подготовился: раздробил электорат юго-востока между шестью кандидатами. Условно прозападные претенденты тоже представлены откровенными шутами вроде Зеленского, Вакарчука и того же Гриценко. Так что все идет к тому, что во втором туре будет битва двух йокодзун — Порошенко и Тимошенко". Впрочем, продолжает эксперт, у Тимошенко тот же изъян, что и у нынешнего президента: высокий антирейтинг. Не все украинцы забыли ее "фокусы" во власти, а многие помнят и тюремное прошлое.

Политолог Сергей Белашко отмечает, что напор Тимошенко способен переломить ситуацию в решающий момент: "Украинский истеблишмент по традиции — за самого большого начальника. И Тимошенко тут немного надо: чтобы не фальсифицировали результаты голосования и не громили избирательные участки, где она побеждает. Ей главное, чтобы чиновники и силовики саботировали явно преступные приказы. А это вполне реально: никто не хочет подставляться, идти на явные нарушения и потом оказаться крайним".