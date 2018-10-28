На границе сектора Газа при ударе ВВС Израиля погибли трое палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (463)

ГАЗА, 28 окт — РИА Новости. Трое палестинцев погибли на восточной границе сектора Газа в результате удара ВВС Израиля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные нанесли удар с воздуха по трем палестинцам, заподозрив их в попытке заложить взрывное устройство на границе сектора Газа с еврейским государством.

"Персонал Красного Полумесяца забрал тела трех палестинских подростков (погибших при ударе ВВС Израиля — ред.) на восточной границе сектора Газа", — сказала аль-Фукаха.

Подобные инциденты угрожают сорвать перемирие, которое установилось накануне после того, как палестинские боевики выпустили почти 40 ракет и мин по югу Израиля, а израильтяне в ответ атаковали свыше 90 целей в секторе Газа.