На границе сектора Газа при ударе ВВС Израиля погибли трое палестинцев

ГАЗА, 28 окт — РИА Новости. Трое палестинцев погибли на восточной границе сектора Газа в результате удара ВВС Израиля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"Персонал Красного Полумесяца забрал тела трех палестинских подростков (погибших при ударе ВВС Израиля — ред.) на восточной границе сектора Газа", — сказала аль-Фукаха.
Подобные инциденты угрожают сорвать перемирие, которое установилось накануне после того, как палестинские боевики выпустили почти 40 ракет и мин по югу Израиля, а израильтяне в ответ атаковали свыше 90 целей в секторе Газа.