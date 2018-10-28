В Польше в торговом центре рухнул потолок

ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении потолка в торговой галерее в Жешуве на юго-востоке Польши.

По данным пресс-службы Подкарпатского управления полиции, в магазине на втором этаже торгового центра на улице Пилсудского "обрушился подвесной потолок на площади примерно 40 на 50 метров".

В настоящее время известно о семи пострадавших. Они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Весь торговый центр был эвакуирован, потому что после того, как обрушился потолок, сработала пожарная сигнализация.

На месте работала поисково-спасательная команда, которая установила, что под завалами нет людей.

​