В Польше в торговом центре рухнул потолок

ВАРШАВА, 28 окт – РИА Новости. Семь человек пострадали при обрушении потолка в торговой галерее в Жешуве на юго-востоке Польши.
В настоящее время известно о семи пострадавших. Они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Весь торговый центр был эвакуирован, потому что после того, как обрушился потолок, сработала пожарная сигнализация.
На месте работала поисково-спасательная команда, которая установила, что под завалами нет людей.
Podwieszane sufity sklepów na terenie Galerii #Rzeszów zostaną skontrolowane https://t.co/nLcICg2ShM pic.twitter.com/tBD17SgZNy— Rzeszów News (@RzeszowNews) 28 октября 2018 г.