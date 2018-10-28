Сторонники Зурабишвили разъезжают с флагами по Тбилиси

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Сторонники независимого кандидата Саломе Зурабишвили, уверенные в ее победе по итогам прошедших в воскресенье президентских выборов в Грузии, стали разъезжать по Тбилиси с национальными флагами.
Избирательные участки закрылись в 20.00 (19.00 мск). За должность президента боролись 25 кандидатов. По данным exit poll правящей партии "Грузинская мечта", независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах с 52,3% голосов. Опрос также провели оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и оппозиционная партия "Европейская Грузия". По данным этих опросов, должен состояться второй тур между Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григолом Вашадзе, так как никто из них не набрал более 50% голосов избирателей.
Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>