Израильские военные атаковали трех палестинцев на границе Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт — РИА Новости. Израильские военные нанесли удар с воздуха по трем палестинцам, заподозрив их в попытке заложить взрывное устройство на границе сектора Газа с еврейским государством, сообщила армейская пресс-служба.

Официальной информации о пострадавших пока не поступало, но ряд местных СМИ пишет о гибели всех трех членов группы. "Трое палестинцев приблизились к забору безопасности в южной части сектора Газа, попытались его повредить и, по-видимому, заложить рядом с ним самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

"В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в их направлении", — добавили военные. Подобные инциденты угрожают сорвать перемирие, которое установилось накануне после того, как палестинские боевики выпустили почти 40 ракет и мин по югу Израиля, а израильтяне в ответ атаковали свыше 90 целей в секторе Газа.