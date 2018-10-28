У штаба Зурабишвили в Грузии после закрытия участков собрались журналисты

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Примерно 20 журналистов собрались возле штаба независимого кандидата и фаворита правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили, которая может быть избрана новым президентом Грузии, передает корреспондент РИА Новости.

При этом некоторые журналисты постепенно уезжают, в то время как у штаба появляются новые.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

После того, были объявлены первые данные exit poll, журналисты стали собираться у штаба Зурабишвили. При этом жителей Тбилиси у штаба практически нет.

По данным exit poll, проведенным по заказу правящей партии "Грузинская мечта", кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили, которую поддерживает "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента страны с 52,3% голосов. По данным опроса, второе место по итогам выборов занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов. Опрос провели также оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и партия "Европейская Грузия", их результаты свидетельствуют о необходимости проведения второго тура между Вашадзе и Зурабишвили.

После обнародования данных исследований, кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе признал поражение. В партии также заявили, что несмотря на разногласия по ряду вопросов, поддержат Вашадзе во втором туре выборов, если такой состоится.

В целом после закрытия участков обстановка в городе спокойная. На одной из главных улиц Тбилиси — проспекте Шота Руставели — гуляют туристы, люди отдыхают в кафе, периодически встречаются уличные музыканты. Количество полицейских такое же, как было днём. Возле парламента стоят несколько дежурных машин полиции, скопления людей нет.

Голосование на избирательных участках продолжалось с 8.00 по местному времени (7.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).

По данным ЦИК, явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Грузии составила 46,74%.

Как отметили ранее в МВД Грузии, выборы проходят в спокойной обстановке, правонарушения практически не зафиксированы.