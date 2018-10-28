В Грузии итоговая явка на выборах президента составила 46,74%

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

Избиратели голосуют на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Активность избирателей на прошедших в воскресенье президентских выборах Грузии составила 46,74%, заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

"Явка на президентских выборах Грузии составила 46,74%, всего проголосовали 1 миллион 637 956 человек. Активность избирателей на президентских выборах 2013 года составила 45,4%", — сказала Микеладзе на брифинге.

По ее словам, в целом выборы прошли в спокойной обстановке. Самая высокая активность избирателей зафиксирована в городе Кета, а самая низкая — в городе Марнеули.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (19.00 мск). За должность президента боролись 25 кандидатов. По данным exit poll правящей партии "Грузинская мечта", независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах с 52,3% голосов. Опрос так же провели оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и оппозиционная партия "Европейская Грузия". Результаты их опросов свидетельствуют, что состоится второй тур между Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григолом Вашадзе, так как никто из них не набрал более 50% голосов избирателей.