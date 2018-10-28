В Албании в перестрелке с полицейскими убит вооруженный автоматом грек

АФИНЫ, 28 окт — РИА Новости. В Албании гражданин Греции был застрелен во время перестрелки с полицейскими, МИД Греции требует полностью прояснить обстоятельства происшествия.
МИД Греции сообщил, что при попытке ареста гражданин Греции был убит.
"Греческие власти, вместе с албанскими, внимательно следили с первого момента за происходившим в деревне Вульяратес в Албании, где греческий гражданин якобы открыл огнь из автомата Калашникова по албанскому полицейскому автомобилю, который приехал арестовать его. Нам официально сообщили, что в перестрелке с албанскими полицейскими Константинос Кацифас погиб", — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.
Греческое внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования в связи с гибелью соотечественника.
"В любом случае неприемлемо, что операция (полиции) привела к потере человеческой жизни. Мы ожидаем, что албанские власти полностью прояснят обстоятельства, при которых погиб греческий гражданин, и немедленно примем соответствующие меры", — говорится в заявлении.