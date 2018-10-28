В Албании в перестрелке с полицейскими убит вооруженный автоматом грек

АФИНЫ, 28 окт — РИА Новости. В Албании гражданин Греции был застрелен во время перестрелки с полицейскими, МИД Греции требует полностью прояснить обстоятельства происшествия.

ЧП произошло в деревне Вульяратес, где проживает большая греческая община, во время празднования национального праздника Греции – "Дня Охи". По сообщениям греческих СМИ, грек вывесил греческий флаг на военном кладбище греческих военнослужащих, однако вскоре его сняли албанские полицейские. После этого грек якобы открыл огонь из автомата Калашникова, пока неизвестно, в воздух или в полицию. На фотографиях в албанских СМИ видны пулевые отверстия в стеклах машины полиции.

МИД Греции сообщил, что при попытке ареста гражданин Греции был убит.

"Греческие власти, вместе с албанскими, внимательно следили с первого момента за происходившим в деревне Вульяратес в Албании, где греческий гражданин якобы открыл огнь из автомата Калашникова по албанскому полицейскому автомобилю, который приехал арестовать его. Нам официально сообщили, что в перестрелке с албанскими полицейскими Константинос Кацифас погиб", — говорится в заявлении МИД, поступившем в РИА Новости.

Греческое внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования в связи с гибелью соотечественника.

"В любом случае неприемлемо, что операция (полиции) привела к потере человеческой жизни. Мы ожидаем, что албанские власти полностью прояснят обстоятельства, при которых погиб греческий гражданин, и немедленно примем соответствующие меры", — говорится в заявлении.