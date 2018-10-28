Саакашвили уверен в победе оппозиции на выборах президента Грузии

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен в победе на прошедших в воскресенье президентских выборах кандидата от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григола Вашадзе.

По данным экзитпола, проведенным по заказу правящей партии "Грузинская мечта", кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили, которую поддерживает "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента страны с 52,3% голосов. По данным опроса, второе место по итогам выборов занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов. Опрос провели также оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и партия "Европейская Грузия", их результаты свидетельствуют о необходимости проведения второго тура между Вашадзе и Зурабишвили.

После обнародования данных исследований, кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе признал поражение. В партии также заявили, что несмотря на разногласия по ряду вопросов, поддержат Вашадзе во втором туре выборов, если такой состоится.

"Вы видите результаты экзитпол, согласно которым должен состояться второй тур. Оппозиция побеждает на этих выборах. Хочу поблагодарить Давида Бакрадзе и "Европейскую Грузию" за такой мужественный поступок. Это означает, что оппозиция снова объединяется, как во время революции роз, и не остается никаких рисков поражения. Я уверен, что такой же шаг сделает оппозиционер Шалва Нателашвили (кандидат от партии "Лейбористов")", — сказал Саакашвили во время видеобращения, которое опубликовано на его странице в соцсети.