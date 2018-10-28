В Госдуме назвали призыв Черновол взрывать склады неадекватным заявлением

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Призыв советника министра внутренних дел Украины Татьяны Черновол взрывать российские военные склады не имеет под собой никакой основы, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее Черновол выступила с призывом взрывать российские военные склады. Она напомнила, что в последнее время участились случаи взрывов в украинских хранилищах боеприпасов и попыталась связать происходящее с Россией.

"Эти заявления не несут под собой никакой основы. И самое главное, уже на Западе руководство Украины не воспринимается всерьез", — сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий отметил, что в последнее время руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко делает постоянно неадекватные заявления, в том числе и по Азовскому морю, и по разрыву соглашения о дружбе между Россией и Украиной, а также по другим фактам.

"Это очередной фейковый вброс перед принятием решения, которое созревает у руководства Украины и советников госдепа к новому году объявить в стране военное положение", — заключил депутат.

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