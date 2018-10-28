"Европейская Грузия" готова поддержать Вашадзе во втором туре выборов

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава после обнародованных данных экзитпола заявил, что партия готова помочь своему оппоненту, кандидату от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григолу Вашадзе победить во втором туре выборов, если таковой состоится.
"По данным проведенного по нашему заказу exit poll, кандидат от нашей партии Давид Бакрадзе не смог победить на выборах. Однако если Саломе Зурабишвили станет президентом, это будет национальной катастрофой. Следовательно, несмотря на многие разногласия по ряду вопросов, мы всячески готовы помочь Григолу Вашадзе победить во втором туре выборов", — заявил Угулава журналистам.