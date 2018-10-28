"Европейская Грузия" готова поддержать Вашадзе во втором туре выборов

Экс-глава МИД Грузии, член политсовета оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе во время интервью на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

Экс-глава МИД Грузии, член политсовета оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе во время интервью на выборах президента Грузии. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава после обнародованных данных экзитпола заявил, что партия готова помочь своему оппоненту, кандидату от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григолу Вашадзе победить во втором туре выборов, если таковой состоится.

По данным экзитпола, проведенным по заказу правящей партии "Грузинская мечта", кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили, которую поддерживает "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента страны с 52,3% голосов. По данным опроса, второе место по итогам выборов занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов. Опрос провели также оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и партия "Европейская Грузия", их результаты свидетельствуют о необходимости проведения второго тура между Вашадзе и Зурабишвили.

"По данным проведенного по нашему заказу exit poll, кандидат от нашей партии Давид Бакрадзе не смог победить на выборах. Однако если Саломе Зурабишвили станет президентом, это будет национальной катастрофой. Следовательно, несмотря на многие разногласия по ряду вопросов, мы всячески готовы помочь Григолу Вашадзе победить во втором туре выборов", — заявил Угулава журналистам.