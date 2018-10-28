Данные экзитполов на выборах президента Грузии разнятся

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Данные экзитполов на президентских выборах в Грузии разнятся в прогнозах. Одни из них свидетельствуют о победе независимого кандидата Саломе Зурабишвили, другие предсказывают второй тур.

Так, опрос, проведенный исследовательской организацией "Психопроект" по заказу правящей партии "Грузинская мечта", говорит о победе Зурабишвили с 52,3% голосов.

Организация опрашивала избирателей на выходе со ста участков. Второе место, по ее данным, занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов.

Возможность второго тура

При этом результаты экзитпола, проведенного компанией "Би-джи-си" по заказу оппозиционной партии "Европейская Грузия", свидетельствуют, что никто из кандидатов не набирает 50% плюс один голос.

Это значит, что состоится второй тур выборов с участием двух самых популярных кандидатов — оппозиционера Григола Вашадзе и независимого кандидата Саломе Зурабишвили.

По данным опроса, Григол Вашадзе получил 37% голосов, Саломе Зурабишвили — 34%, а кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе — 17%.

Экзитпол, проведенный организацией Edison research по заказу оппозиционного телеканала "Рустави-2", также показал, что ни один из кандидатов не набрал необходимое для победы количество голосов.

По данным опроса, Григол Вашадзе набирает 40% голосов избирателей, Зурабишвили — тоже 40%.

Реакция кандидатов

Давид Бакрадзе признал поражение на выборах президента.

"Несмотря на высокую поддержку избирателей, "Европейская Грузия" не смогла победить на президентских выборах. Мы продолжим борьбу в будущем", — сказал Бакрадзе.

В свою очередь, экс-глава МИД страны Саломе Зурабишвили после завершения поблагодарила всех избирателей за поддержку.

"Спасибо всем избирателям. Хотя эти данные предварительные, нужно дождаться официальных данных ЦИК", — отметила она.

Выборы в Грузии

В воскресенье в Грузии прошли выборы президента, который избирается сроком на шесть лет.

Все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (19.00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по данным на 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%.

Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов.

Всего на эту должность претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.