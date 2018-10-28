На Украине не согласовали постановление кабмина о повышении цены на газ

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления кабмина о повышении цены на газ для населения, об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте службы.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования. Согласно постановлению кабмина, правительство планирует трехэтапное повышение цены на газ для населения, следующее повышение может произойти с мая 2019 года.

"Принятие проекта порядка в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК "Нафтогаз Украины", невыполнению Украиной ее обязанностей по договору об основании Энергетического содружества… Государственная регуляторная служба Украины решила отказать в согласовании проекта постановления кабмина", — говорится в решении.

Отмечается, что в документе отсутствует анализ регуляторного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов ведения хозяйства, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики.

Как объяснили в службе, в этом анализе правительство должно было указать цели государственного регулирования, ожидаемые результаты от постановления, механизмы и мероприятия, которые обеспечат достижение целей и прочее. Кроме того, Регуляторная служба пришла к заключению, что новая редакция постановления о повышении цен на газ "не отвечает достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа".

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