На Украине не согласовали постановление кабмина о повышении цены на газ

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления кабмина о повышении цены на газ для населения, об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте службы.
"Принятие проекта порядка в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК "Нафтогаз Украины", невыполнению Украиной ее обязанностей по договору об основании Энергетического содружества… Государственная регуляторная служба Украины решила отказать в согласовании проекта постановления кабмина", — говорится в решении.
Как объяснили в службе, в этом анализе правительство должно было указать цели государственного регулирования, ожидаемые результаты от постановления, механизмы и мероприятия, которые обеспечат достижение целей и прочее. Кроме того, Регуляторная служба пришла к заключению, что новая редакция постановления о повышении цен на газ "не отвечает достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа".
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