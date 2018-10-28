Пентагон заявил о готовности выдвинуть войска на границу с Мексикой

Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой

Караван мигрантов из Гондураса в США на мосту между Гватемалой и Мексикой

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американские военные уже начали перебрасывать бетонные заграждения к южной границе страны в соответствии с планами развертывания подразделений в этом районе, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По словам главы оборонного ведомства, детали этого процесса, как и количество военных, задействованных в операции, пока уточняются, сообщает Sputnik International

"Вас не пропустят. Существует установленный порядок въезда в нашу страну", — заявила в эфире телеканала Fox News в воскресенье министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, обращаясь к мигрантам.

К границе США по территории Мексики направляется караван беженцев из Центральной Америки, в котором насчитывается несколько тысяч человек. Ранее Дональд Трамп заявил, что в нем якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока, и предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. В Мексике слова главы Белого дома о наличии в караване террористов или представителей организованной преступности опровергли.