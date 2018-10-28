Синагогу в Питтсбурге, где произошла стрельба, проверяли в марте

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что проверка мер обеспечения безопасности в синагоге в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, произошла проводилась в марте.

"Еще в марте мы посетили этот объект с нашим экспертом по мерам безопасности. Это то, что мы часто делаем," — заявила министр в интервью телеканалу Fox News.

Нильсен заверила, что "министерство внутренней безопасности США сделает все возможное, чтобы подобные атаки больше не происходили". Она добавила, что "президент (США Дональд Трамп — ред.) дал ясно понять, что мы никогда не допустим разрастания политической ненависти в стране".

"Я твердо верю в первую поправку (к конституции США, гарантирующую принципы свободы слова и собраний – ред.), но того, кто использует ее как прикрытие для совершения акта жестокости, мы не будем терпеть. В этой стране нет места ненависти" — отмечает Нильсен.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, предъявлены обвинения по 29 пунктам.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.