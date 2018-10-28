Экзитпол грузинской оппозиции: никто из кандидатов не набирает 50%

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Данные exit poll, проведенного оппозиционной партией "Европейская Грузия", свидетельствуют, что в Грузии никто из кандидатов на президентских выборах не набирает 50% плюс один голос, а значит, состоится второй тур выборов с участием двух самых популярных кандидатов – оппозиционера Григола Вашадзе и независимого кандидата Саломе Зурабишвили.
В воскресенье в Грузии прошли выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.
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