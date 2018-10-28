Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили поблагодарила избирателей

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты Грузии, экс-глава МИД страны Саломе Зурабишвили после завершения голосования на выборах поблагодарила всех избирателей за поддержку.

Выборы президента Грузии путем прямого голосования прошли в стране в воскресенье, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (19.00 мск).

Зурабишивили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента с 52,3% голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенные по заказу партии. Опрос избирателей на выходе со 100 избирательных участков провела исследовательская организация "Психопроект". По данным опроса, второе место занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов.

"Спасибо всем избирателям. Хотя эти данные предварительные, нужно дождаться официальных данных ЦИК", — сказала Зурабишвили в штабе правящей партии "Грузинская мечта".

В то же время данные экзитпола, проведенного оппозиционной партией "Европейская Грузия", свидетельствуют, что в Грузии никто из кандидатов на президентских выборах не набирает 50% плюс один голос, а значит, состоится второй тур выборов с участием двух самых популярных кандидатов – оппозиционера Григола Вашадзе и независимого кандидата Саломе Зурабишвили. По данным опроса, Григол Вашадзе получил 37% голосов, Саломе Зурабишвили – 34%, а кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе – 17%.