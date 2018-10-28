Спикер парламента Грузии поздравил Зурабишвили с победой на выборах

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии на избирательном участке в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил кандидата в президенты, экс-главу МИД страны Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах.

Выборы президента Грузии путем прямого голосования прошли в стране в воскресенье, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (19.00 мск).

Зурабишивили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента с 52,3% голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенные по заказу этой партии. По данным опроса, второе место занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов.

"Поздравляю госпожу Саломе с уверенной победой на президентских выборах", — сказал Кобахидзе на брифинге.

Мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе также поздравил Зурабишвили с победой. "С большим отрывом лидирует Саломе Зурабишвили. Я поздравляю ее с победой. Однако следует дождаться официальных данных ЦИК", — сказал он журналистам.

Данные другого exit poll, проведенного оппозиционной партией "Европейская Грузия", свидетельствуют, что в Грузии никто из кандидатов на президентских выборах не набирает 50% плюс один голос, а значит, состоится второй тур выборов с участием двух самых популярных кандидатов – оппозиционера Григола Вашадзе и независимого кандидата Саломе Зурабишвили. По данным опроса, Григол Вашадзе получил 37% голосов, Саломе Зурабишвили – 34%, а кандидат от "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе – 17%.

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