Спикер парламента Грузии поздравил Зурабишвили с победой на выборах

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил кандидата в президенты, экс-главу МИД страны Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах.
Зурабишивили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента с 52,3% голосов, свидетельствуют данные exit poll, проведенные по заказу этой партии. По данным опроса, второе место занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов.
"Поздравляю госпожу Саломе с уверенной победой на президентских выборах", — сказал Кобахидзе на брифинге.
Мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе также поздравил Зурабишвили с победой. "С большим отрывом лидирует Саломе Зурабишвили. Я поздравляю ее с победой. Однако следует дождаться официальных данных ЦИК", — сказал он журналистам.
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