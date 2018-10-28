Оппозиционер Бакрадзе признал поражение на выборах президента Грузии

Кандидат на пост президента Грузии Давид Бакрадзе голосует на выборах президента Грузии в Тбилиси. 28 октября 2018

Кандидат на пост президента Грузии Давид Бакрадзе голосует на выборах президента Грузии в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Оппозиционер Давид Бакрадзе признал поражение на выборах президента Грузии.

По данным экзитпола, проведенным по заказу правящей партии "Грузинская мечта", кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили, которую поддерживает "Грузинская мечта", побеждает на выборах президента страны с 52,3 % голосов. По данным опроса, второе место по итогам выборов занимает оппозиционный кандидат Григол Вашадзе с 28,1% голосов.

"Несмотря на высокую поддержку избирателей, "Европейская Грузия" не смогла победить на президентских выборах. Мы продолжим борьбу в будущем", — сказал Бакрадзе на брифинге.

Выборы президента Грузии путем прямого голосования завершились, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (19.00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по данным на 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%.