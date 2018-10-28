Оппозиционер Бакрадзе признал поражение на выборах президента Грузии

ТБИЛИСИ, 28 окт — РИА Новости. Оппозиционер Давид Бакрадзе признал поражение на выборах президента Грузии.
"Несмотря на высокую поддержку избирателей, "Европейская Грузия" не смогла победить на президентских выборах. Мы продолжим борьбу в будущем", — сказал Бакрадзе на брифинге.
Выборы президента Грузии путем прямого голосования завершились, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (19.00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по данным на 17.00 (16.00 мск) составила 38,6%.