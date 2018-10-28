По данным экзитпола, на выборах в Грузии лидируют Зурабишвили и Вашадзе

Избиратель опускает бюллетень в урну на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

Избиратель опускает бюллетень в урну на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Данные экзитпол, проведенного оппозиционным телеканалом "Рустави 2", свидетельствуют, что в Грузии состоится второй тур выборов президента, так как ни один из кандидатов не набрал необходимое для победы количество голосов.

Исследование по заказу ТВ провела организация Edison research. Результаты опубликованы по данным на 16.00 (15.00 мск)

По данным опроса, Григол Вашадзе – кандидат от оппозиции — набирает 40 % голосов избирателей, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили — тоже 40%.

В воскресенье в Грузии прошли выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.