ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Данные экзитпол, проведенного оппозиционным телеканалом "Рустави 2", свидетельствуют, что в Грузии состоится второй тур выборов президента, так как ни один из кандидатов не набрал необходимое для победы количество голосов.
По данным опроса, Григол Вашадзе – кандидат от оппозиции — набирает 40 % голосов избирателей, независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили — тоже 40%.
В воскресенье в Грузии прошли выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендовали 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.