Пучдемон создал новое движение за независимость Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (638)

МАДРИД, 28 окт – РИА Новости. Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, создал новое сепаратистское движение – "Национальный призыв к республике".

Официальная церемония состоялась в каталонском городе Манреса, где собрались около шести тысяч его сторонников. К ним Пучдемон обратился по видеосвязи, сообщает агентство EuropaPress . Создание нового движения было приурочено к годовщине незаконного, по мнению Мадрида, провозглашения независимости каталонским парламентом 27 октября 2017 года.

Обращаясь к своим сторонникам, Пудчемон заявил, что движение — инструмент для объединения сил, выступающих за независимость и создание "свободной и республиканской Каталонии".

"Мы не сдавались и не сдадимся", — сказал Пучдемон, который в движении занял должность "президента-основателя".

Он заверил, что движение будет автоматически распущено, когда добьется своей цели – создания независимого государства.

На церемонии присутствовал преемник Пучдемона на посту главы женералитета Ким Торра, который призвал собравшихся "давить" на испанские власти, а также раскритиковал премьера Испании, заявив, что "политический кредит Санчесу закончился".

Одним из идейных вдохновителей движения выступает также бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес, который находится в предварительном заключении в связи с выдвинутыми против него обвинениями в организации восстания. На церемонии было зачитано его письмо из тюрьмы, в котором он призвал к единству движения за независимость.

В настоящее время движение насчитывает 9,5 тысячи человек. Согласно плану организаторов, Пучдемону будет подчиняться "правительство", будет создан "совет представителей" и "ассамблея".

Члены движения могут предлагать поправки к "учредительным документам". "Учредительный съезд" движения состоится 19 января.

Первого октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. В нем приняли участие 43% населения, 90% проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах этого голосования, 27 октября 2017 каталонский парламент, где сепаратисты обладали абсолютным большинством, проголосовал за создание "Каталонской республики, независимой и суверенной". Однако официально документы о провозглашении не были опубликованы и не вступили в силу.

В этот же день Сенат разрешил правительству Испании применить 155 статью конституции, на следующий день в автономном сообществе было введено прямое правление Мадрида, от власти был отстранен женералитет, парламент распущен. Часть членов правительства Карлеса Пучдемона, включая его самого, скрылись за границей. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа, растрате госсредств и неподчинении властям.