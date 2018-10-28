МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Обвиняемый в нападении на синагогу в Питтсбурге Робер Бауэрс ранил троих, а не четверых полицейских, как сообщалось ранее, заявил прокурор штата Пенсильвания Скотт Брейди.
Прокурор не уточнил, кем был ранен четвертый сотрудник полиции.
Как в свою очередь отметил начальник полиции города, один из пострадавших был выписан из больницы вчера.
Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.