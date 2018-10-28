В Питтсбурге уточнили число раненных при нападении на синагогу полицейских

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Обвиняемый в нападении на синагогу в Питтсбурге Робер Бауэрс ранил троих, а не четверых полицейских, как сообщалось ранее, заявил прокурор штата Пенсильвания Скотт Брейди.

"Офицеры полиции и команды SWAT (тактическое штурмовое спецподразделение американских правоохранительных органов — ред.) быстро прибыли на место происшествия, и Бауэрс начал стрелять в них. В итоге четверо полицейских пострадали, и трое из них были ранены Бауэрсом", — сказал Брейди во время пресс-конференции в Питтсбурге.

Прокурор не уточнил, кем был ранен четвертый сотрудник полиции.

Как в свою очередь отметил начальник полиции города, один из пострадавших был выписан из больницы вчера.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге, где в результате стрельбы погибли 11 человек, предъявлены обвинения по 29 пунктам.

Нападение на синагогу произошло утром в субботу, когда там собрались люди на церемонию. Стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям.