Депутат Рады вызвал полицию на концерт из-за пионерских галстуков

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Владимир Арьев вызвал полицию из-за посетителей концерта в пионерских галстуках. Об этом парламентарий написал в фейсбуке.

По словам Арьева, инцидент произошел на вечеринке "Дискотека 80-х", на которую парламентарий пришел отдохнуть вместе с женой. Увидев сограждан в "неподобающем виде", депутат тут же вывел их из зала и вызвал полицию.

Он пояснил, что посетители в галстуках являются "провокаторами", которые пришли на концерт "с запрещенной коммунистической символикой".

"Вели себя как типичные советские люди", — отметил Арьев.

Депутат добавил, что после приезда правоохранительных органов написал заявление и ушел с мероприятия, поскольку "концерт был испорчен".

В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.