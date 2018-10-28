Выборы президента Грузии проходят в спокойной обстановке

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что выборы президента страны в воскресенье проходят в спокойной обстановке, правонарушения практически не зафиксированы.

"Выборы проходят спокойно в масштабах всей страны, МВД работает над обеспечением мирного избирательного процесса. Всего было зафиксировано 29 фактов правонарушений, 15 из них не подтвердились, следовательно, мы не начинали расследования по ним. Следствия ведутся по 7 фактам, в частности, речь идет о случаях физического противостояния и повреждения недвижимости", — заявили журналистам на брифинге в ведомстве.

По данным министерства, после завершения избирательного процесса будут допрошены все фигурирующие в нарушениях лица и "МВД соответствующе отреагирует". В ведомстве также пояснили, что каждый сотрудник полиции работает в положенном ему радиусе близ участка.

"По каждому факту правонарушения, (находящемуся — ред.) в компетенции полиции, МВД будет реагировать строго", — добавили в министерстве.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: экс-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.