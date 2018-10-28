В Грузии избиратель "проголосовал" за царя Давида

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Фотография бюллетеня одного из столичных избирателей, который вычеркнул всех кандидатов в президенты и от руки вписал царя Давида Строителя под номером 1121, активно распространяется в социальных сетях Грузии.

"Царь Давид. Даже мертвый лучше вас!", — написал избиратель в бюллетени.

Царь Давид Строитель правил с 1089 по 1125 год. В его правление произошло объединение грузинских княжеств в единое централизованное государство. Он известен тем, что победил в Дидгорской битве с турками сельджуками в 1121 году.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.