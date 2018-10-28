На выборах президента Бразилии проголосовал кандидат от Партии трудящихся

Очередь у избирательного участка для голосования во втором туре президентских выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 28 октября 2018

Очередь у избирательного участка для голосования во втором туре президентских выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 28 октября 2018

МЕХИКО, 28 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты Бразилии от Партии трудящихся Фернанду Аддад проголосовал в воскресенье в ходе второго тура выборов.

Как сообщает канала Globo , кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад отдал свой голос на избирательном участке в одной из школ Сан-Паулу.

Ранее проголосовал лидер предвыборной гонки, ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару. Он посетил избирательный участок в Рио-де-Жанейро. Для его безопасности полиция предприняла дополнительные меры. Несколько недель назад Болсонару был ранен при нападении на него с ножом на предвыборном митинге, после чего кандидат долго восстанавливался.

Ранее в воскресенье свой голос на выборах также отдал действующий глава государства Мишел Темер. Общаясь с журналистами на избирательном участке в Сан-Паулу, Темер выразил надежду, что "независимо от того, кто станет новым президентом,… народ Бразилии будет сплоченным и братским". Он сообщил также о готовности начать процесс передачи власти новому президенту, который должен будет вступить в должность 1 января 2019 года.

В воскресенье в Бразилии проходит второй тур выборов президента, в котором участвуют Болсонару и Аддад. Последние опросы общественного мнения говорят о Болсонару как о фаворите в день голосования — опрос компании Datafolha свидетельствует, что за Болсонару готовы проголосовать 56% опрошенных, за Аддада — 44%.