В Афганистане американский беспилотник ликвидировал пятерых талибов*

Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото

Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. По меньшей мере пять боевиков радикального движения "Талибан"* ликвидированы в результате атаки американских беспилотников на востоке Афганистана, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление афганских военных.

По данным афганских военных, удар был нанесен в районе Зурмат американскими беспилотниками по автомобилю талибов. Отмечается, что пять боевиков были ликвидированы, автомобиль уничтожен.

Движение "Талибан"* пока не прокомментировало сообщения афганских военных.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% от общей территории страны. Параллельно с этим свое влияние в Афганистане усиливает террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Движение "Талибан" и группировка "Исламское государство" (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.