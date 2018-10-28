МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Лидер предвыборной гонки в Бразилии, ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару проголосовал во втором туре выборов президента, которые проходят в стране в воскресенье.

Как передаёт канал Globo , Болсонару пришёл на избирательный участок в Рио-де-Жанейро вместе с женой, для его безопасности полиция предприняла дополнительные меры. Несколько недель назад Болсонару был ранен при нападении на него с ножом на предвыборном митинге, после чего кандидат долго восстанавливался.

Ранее в воскресенье свой голос на выборах также отдал действующий глава государства Мишел Темер. Общаясь с журналистами на избирательном участке в Сан-Паулу, Темер выразил надежду, что "независимо от того, кто станет новым президентом, … народ Бразилии будет сплоченным и братским".

В воскресенье в Бразилии проходит второй тур выборов президента, в котором участвуют ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад. Последние опросы общественного мнения говорят о Болсонару как о фаворите в день голосования — опрос компании Datafolha свидетельствует, что за Болсонару готовы проголосовать 56% опрошенных, за Аддада — 44%.