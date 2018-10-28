ЦИК Грузии опроверг информацию о ряде нарушений на выборах президента

Женщина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

Женщина голосует на выборах президента Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси. 28 октября 2018

ТБИЛИСИ, 28 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла распространенную в СМИ и неправительственными организациями информацию о нарушениях на некоторых избирательных участках в ходе проходящих в воскресенье президентских выборах, заявила спикер ЦИК Анна Микеладзе.

По ее словам, НПО "Международная прозрачность" предоставила в ЦИК информацию о том, что в городе Зугдиди на 94-м избирательном участке наблюдатель увидел, как член комиссии бросил в избирательную урну несколько бюллетеней.

"Мы проверили информацию и выявили, что один из членов комиссии был зарегистрирован на том же участке, в котором работал, и следовательно, сам принял участие в выборах. По информации членов комиссии, они не бросали в урну бюллетени", – заявила Микеладзе.

Она добавила, что, согласно предоставленной в комиссию информации, на 4 избирательных участках в Болниси представители избирательных субъектов мешали избирательному процессу, в связи с чем получили предупреждения.

"Появилась также информация, что в городе Ахалкалаки на 46-м участке председатель сломал телефон члену комиссии. Мы проверили информацию, член комиссии пытался снять видео, однако после небольшого переполоха ситуацию урегулировали. В данный момент голосование идет в обычном режиме", — добавила она.

Микеладзе также сообщила, что информация о том, что на участке в районе Дидубе в Тбилиси потерялись бюллетени не соответствует действительности.

"Действительности не соответствует так же то, что якобы в Женеве избирательный участок закрылся раньше положенного… В Женеве участки открыты не были. В Швейцарии открыт один избирательный участок – в городе Берн. И он не закрывался", — пояснила она.

В воскресенье в Грузии проходят выборы президента страны, который избирается сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства выберет не народ, а 300 делегатов. Всего на эту должность претендуют 25 кандидатов, среди которых два основных конкурента: эк с-глава МИД, независимый кандидат и фаворит правящей партии "Грузинская мечта" Саломе Зурабишвили и кандидат от объединенной оппозиции "Сила в единстве", бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.